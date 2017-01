Autohaus Lins expandiert ins Rheintal

Das Oberländer Autohaus Rudi Lins GmbH & Co mit Stammsitz in Nüziders will in das Rheintal expandieren. Die Übernahme eines Standortes in Koblach sei allerdings nur eine Übergangslösung, berichtet die Wirtschaftspresseagentur.

Lins hat den Standort des Autohauses Mucha GmbH in Koblach im Spätsommer 2016 übernommen. Man habe den Standort angemietet und die dazugehörenden Anlagen und Ausstattungen gekauft, so Rudi Lins gegenüber der Wirtschaftspresseagentur. Zudem habe man auch die drei Mitarbeiter übernommen.

Lins begründet die Übernahme damit, dass ein massiver Konzentrationsprozess in der Kfz-Branche im Gang sei. Der neue Standort in Koblach sei allerdings nur eine Übergangslösung, da die Grundstückseigentümer den Standort bereits an einen Wohnbauträger verkauft hätten.

Standort zwischen Rankweil und Götzis

Er sei somit auf der Suche nach einem anderen Standort zwischen Götzis und Rankweil, sagt Lins. Für einen Neubau brauche er ein Grundstück in der Größe zwischen 6.000 und 8.000 Quadratmetern.

Am neu gebauten Standort soll dann das Angebot ausgeweitet werden. Zum Seat-Service soll auch der Handel mit Seat-Fahrzeugen sowie ein Porsche-Zentrum mit Handel und Service kommen. Lins beschäftigt derzeit an den Standorten Nüziders, Schruns und Koblach rund 80 Mitarbeiter.