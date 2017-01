Skiunfälle: Drei Verletzte, zwei Fahrerflüchtige

Bei drei Skiunfällen in Lech am Arlberh hat es am Mittwoch drei Verletzte gegeben. In zwei Fällen mussten die Wintersportler mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Zwei Mal begingen die Unfallgegner Fahrerflucht.

Auf der Piste Madloch stießen zwei Skifahrer zusammen. Dabei zog sich eine 57-jährige Schweizerin einen Oberarmbruch sowie einen Unterarmbruch zu. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber C8 geborgen und ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen werden. Der andere Skifahrer beging Fahrerflucht.

Ebenfalls zu einem Zusammenstoß von zwei Skifahrern kam es beim Einstiegsbereich der Trittkopfbahn. Dabei wurde ein 46-jähriger Dornbirner im Gesicht verletzt. Auch hier fuhr der Unfallgegner einfach weiter, ohne seine Daten bekannt zu geben.

Schwere Gesichtsverletzungen erlitten

Ohne Fremdverschulden wurde ein 51-jähriger Skifahrer aus den USA bei einem Sturz schwer verletzt. Er prallte bei der Talstation der Weibermahdbahn mit dem Gesicht auf die harte Piste und musste mit dem Rettungshubschrauber Gallus 1 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.

