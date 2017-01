Neue Mindestsicherung: Land will Millionen sparen

Vorarlberg hat ein neues Modell der Mindestsicherung. Vorgestellt wurde es am Dienstag. Damit sollen jährlich drei Millionen Euro an Sozialhilfe eingespart werden, einen Deckel gibt es nicht.

Das landeseigene Modell war nach dem Scheitern einer bundesweiten Einigung notwendig geworden. Das am Dienstag von der schwarz-grünen Koalitionsregierung vorgestellte Modell sieht jetzt Einsparungen vor allem bei der Anrechnung der Wohnkosten sowie bei den Richtsätzen für Wohngemeinschaften vor. Letzteres trifft vor allem Flüchtlinge.

Flüchtlingskrise als Ursache?

37,5 Millionen Euro zahlte das Land im Vorjahr an Mindestsicherung. Das ist mehr als doppelt so viel wie vor sechs Jahren. Als Grund nennt Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) die Flüchtlingsbewegung. So hätten 2013 rund 1.000 Asylberechtigte die Mindestsicherung erhalten, 2016 seien es schon mehr als 3.000 gewesen. „Wenn das so weiter geht, sprengt es das ganze System“, so Wallner.

In diesem Bereich wird auch am meisten gekürzt: So reduziert sich der Mindestsicherungssatz für Wohngemeinschaften - also primär für Asylberichtigte in Gruppen-Unterkünften - von derzeit 630 auf nur noch 473 Euro.

Integrationsvereinbarung wird Teil des Modells

Die weiteren Änderungen: Die maximal anerkannten Wohnkosten werden begrenzt, für eine alleinstehende Person beispielsweise von derzeit 529 auf 503 Euro. Und auch die Mindestsicherungssätze für Kinder werden geändert, was vor allem Großfamilien trifft. Für die ersten drei Kinder bleiben die Sätze wie bisher bei 184 Euro je Kind, ab dem vierten und dann noch einmal ab dem siebten Kind reduzieren sie sich jedoch auf nur noch 101 Euro.

Ebenfalls neu: Die Integrationsvereinbarung, die alle asylberechtigten Flüchtlinge unterzeichnen müssen, wird jetzt Teil des neuen Modells - soll heißen, wer die Vereinbarung nicht einhält und zum Beispiel keine Deutschkurse nachweisen kann, dem wird die Mindestsicherung auf die Hälfte gekürzt.

Landtag beschließt im Frühjahr

Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) ist recht zufrieden mit der Lösung, die an das Tiroler Modell angelehnt ist: Für Sie ganz wichtig: „Es wird keinen generellen und undifferenzierten Deckel geben, wie das in anderen Bundesländern erfolgt, und wir halten uns an verfassungsrechtliche und europarechtliche Bestimmungen, weil wir keine Ungleichbehandlung machen.“

Der neue Mindestsicherungssatz für Wohngemeinschaften ist bereits in Kraft, den Rest des neuen Modells soll der Landtag im Frühjahr beschließen.

