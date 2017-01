Wintersportler stirbt bei Lawinenabgang in Zürs

Ein Wintersportler ist am Montagmittag am Trittkopf in Lech-Zürs von einer Lawine verschüttet worden. Obwohl der Rettungshubschrauber binnen weniger Minuten vor Ort war, kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Laut Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle ging die Lawine gegen 12.30 Uhr ab. Zunächst ging man von mehreren verschütteten Personen aus. Wie sich dann herausstellte war „lediglich“ ein Mann erfasst worden. Obwohl der Verschüttete schnell ausfindig gemacht werden konnte, scheiterten die Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt.