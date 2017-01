Kakteenfarm steckt Gartenhäuschen in Brand

In Hard ist am Sonntagnachmittag ein Gartenhäuschen in Brand geraten. Brandherd dürfte nach Angaben der Polizei eine beheizte Kakteenfarm gewesen sein, die sich im Häuschen befindet.

Die Kakteenfarm wird im Winter beheizt. Der Brand wurde vermutlich durch einen Defekt in einem Kabelstecker verursacht. Verletzt wurde niemand, wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Die Freiwillige Feuerwehr Hard war mit 28 Mitgliedern und drei Fahrzeugen im Einsatz und konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergreift.