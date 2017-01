Scheyer gewinnt Abfahrt in Zauchensee

Christine Scheyer hat am Sonntagnachmittag die Damen-Abfahrt in Zauchensee gewonnen. Die 22-jährige Götznerin erringt damit sensationell ihren ersten Weltcup-Sieg.

Ihr erstes Weltcuprennen fuhr Scheyer 2014. Die Wirtschaftsstudentin hatte in den vergangenen Jahren mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen. In Zauchensee gewann sie mit 39 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Liechtensteinerin Tina Weirather.

Die Ergebnisse aus Zauchensee finden Sie auf sport.ORF.at

Bereits im Dezember gelang Scheyer als erster Vorarlbergerin seit elf Jahren wieder ein Top 10-Platz in einem Weltcuprennengelungen. Die 22-jährige Götznerin fuhr bei der Abfahrt in Val d’Isere auf Platz neun. Mehr dazu in Erstes Top-10 Ergebnis für Scheyer.