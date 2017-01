Neuer Heliport in Zürs eröffnet

In Zürs am Arlberg ist am Freitag der neue Stützpunkt für den Notarzthubschrauber „Gallus 1“ eröffnet worden. Es handelt sich um den modernsten Heliport der Alpen, sagen die Betreiber.

Der beheizte Hangar mit der fahrbaren Plattform ist auf dem neuesten Stand der Technik. Hangar und Plattform ermöglichen es, dass man der Rettungshubschrauber auch bei Kälte und Nässe stehen lassen könne, sagt Flugrettungsreferent Artur Köb. Damit sei es möglich, in drei Minuten in der Luft zu sein.

Heliport Zürs eröffnet Im Beitrag sehen Sie: Gottfried Bechtold, Künstler; Artur Köb, Flugrettungsreferent; Markus Wallner, Landeshauptmann ÖVP; Gerhard Huber, Wucher Immobilien

Auch die Einsatzzentrale für die dreiköpfige Crew spielt alle Stücke. Koordiniert wird der Notarzthubschrauber in der Leitzentrale in Feldkirch. Insgesamt werden 350 Einsätze pro Saison geflogen, ein Drittel davon am Arlberg, der Rest entfällt auf die umliegenden Skigebiete. Die Bergrettung stellt den Notarzt und den Flugretter. Nur die Immobilie, also der Hangar, ist privat.

Vertrag für 28 Jahre

Man wolle bei der Bergrettung kein System, in dem die Gewinne privatisiert und die Verluste vom Staat getragen werden, erläutert Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) diese Strategie. Vorarlberg sei das einzige Bundesland, in dem die Bergrettung das ganze System übernommen habe.

Der Vertrag, den das Land Vorarlberg, die Bergrettung und die Firma Wucher zu diesem Zweck abgeschlossen haben, gilt jetzt für 28 Jahre. Eine Million Euro wurden von der Firma Wucher in den Neubau des Stützpunktes investiert.