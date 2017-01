Zu wenige Notschlafstellen im Land

Die Notschlafstellen für Obdachlose in Vorarlberg sind allesamt besetzt. Täglich müssen etliche Hilfe suchende Menschen abgewiesen werden. Die große Nachfrage liegt laut den Zuständigen aber nicht nur an den kalten Temperaturen.

Insgesamt 23 Notschlafstellen gibt es in Vorarlberg. Das DOWAS in Bregenz bietet mit elf Notschlafplätzen das größte diesbezügliche Hilfsangebot für obdachlose Menschen in Vorarlberg an. Laut Geschäftsführer Michael Diettrich verzeichnete die Einrichtung im vergangenen Jahr an die 3.000 Nächtigungen. Derzeit seien allerdings alle Plätze belegt, fast täglich müssten Menschen abgewiesen werden.

Auch die acht Notschlafplätze bei der Caritas in Feldkirch und die vier Plätze im Dornbirner Kaplan-Bonetti-Haus sind laut Angaben der zuständigen Mitarbeiter belegt.

Anstieg bei Obdachlosen wird beobachtet

Der aktuelle Wintereinbruch ist laut DOWAS-Geschäftsführer Diettrich übrigens nicht der Grund für die starke Nachfrage nach Notschlafstellen. Vielmehr steige die Zahl der Obdachlosen. Vor allem Männer seien betroffen.

