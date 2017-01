Trainingsauftakt für die Altacher

Bundesligist SCR Altach hat am Montag die Vorbereitung auf die am 11. Februar startende Frühjahrs-Meisterschaft aufgenommen. Dabei präsentierten die Vorarlberger auch den neuen Co-Trainer Stefan Fuhrmann, der den vor Weihnachten verpflichteten Chefcoach Martin Scherb unterstützen wird.

Fuhrmann war zuletzt als Co-Trainer beim Erste-Liga-Club SC Wiener Neustadt unter Vertrag. „Ich freue mich über die neue Aufgabe und die Möglichkeit, beim Tabellenführer der Bundesliga meinen nächsten Karriereschritt zu machen“, wurde der 34-Jährige in einer Club-Aussendung am Montagvormittag zitiert. „Fuhrmann passt mit seinem Gesamtpaket sehr gut in den bestehenden Betreuerstab und komplettiert das junge Trainerteam“, betonte Altachs Sportdirektor Georg Zellhofer.

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Rollen im Betreuerteam klar verteilt

Mit der Verpflichtung von Fuhrmann sind die Rollen im Altacher Betreuerteam wieder klar verteilt. Werner Grabherr, der ab Mitte November interimistisch für den von Rapid abgeworbenen Cheftrainer Damir Canadi übernommen hatte, ist nun wieder zweiter Co-Trainer. Auch Sebastian Brandner als Tormanntrainer und Martin Hämmerle als Athletiktrainer kehren wieder in ihre gewohnten Aufgabenbereiche zurück.

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Oberlin fehlte beim Leistungstest

Bei den Leistungstests am Montag im Olympiazentrum Dornbirn fehlte Dimitri Oberlin, der mit neun Liga-Treffern und vier Torvorlagen gewichtigen Anteil an Altachs Höhenflug im Herbst hatte. Titelverteidiger Red Bull Salzburg, der zwei Punkte hinter dem „Ländle-Club“ auf Platz zwei liegt, nutzte jedoch eine Klausel im Leihvertrag und holte den 19-jährigen Stürmer in der Winterpause zurück.

Es steht aber noch nicht fest, wo Oberlin im Frühjahr spielen wird. Altach hat deshalb noch Hoffnung, dass der Schweizer weiterhin auf Leihbasis für den „Winterkönig“ auflaufen darf. Zellhofer will von Salzburg diesbezüglich „bis 20. Jänner Bescheid wissen“. An diesem Tag beginnt das Trainingslager der Altacher in Alicante, wo Neo-Trainer Scherb dann bis 27. Jänner an taktischen und technischen Feinheiten seiner Mannschaft feilen möchte.

Erstes Pflichtspiel am 11. Februar

Bis dorthin wird vorwiegend in körperlicher Hinsicht gearbeitet und stehen Gespräche mit den Spielern im Mittelpunkt. Das erste Pflichtspiel im Jahr 2017 bestreitet Altach am 11. Februar bei der Admira. Das Ziel der Vorarlberger lautet, möglichst lange vorne mitzuspielen und nach 2015 zum zweiten Mal den Sprung in den Europacup zu schaffen. „Wir sind die Gejagten“, weiß der 31-jährige Kapitän Philipp Netzer um die neue Rolle von Altach zum Start der Frühjahrsmeisterschaft in einem Monat.

Links: