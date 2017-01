Sturzopfer Meier aus Krankenhaus entlassen

Der am Samstag beim Weltcup-Riesentorlauf in Adelboden schwer gestürzte Daniel Meier hat am Sonntag das Krankenhaus in Interlaken verlassen dürfen. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung erlitten und benötigt nun absolute Ruhe.

Meier war bei im ersten Durchgang bei einem Tor hängengeblieben, zu Sturz gekommen und auf dem Kopf gelandet. Der Vorarlberger war kurz ohne Bewusstsein, aber rasch wieder ansprechbar. Die Computertomografie des Schädels war in Ordnung.

Gemeinsam mit seiner anwesenden Mutter reist Meier nachhause nach Vorarlberg.

