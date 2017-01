Drei Millionen Euro für Feuerwehrverband

Der Landesfeuerwehrveraband erhält heuer vom Land knapp drei Millionen Euro. In Vorarlberg gibt es 120 Ortsfeuerwehren und 24 Betriebsfeuerwehren.

In der Summe des Landes sind auch Beiträge zur Anschaffung von verschiedenen Katastropheneinsatzgeräten sowie die Zahlung des Landes für die Brandverhütungsstelle enthalten, teilt das Land am Sonntag in einer Aussendung mit.

Eine hochwertige und professionelle Organisationsstruktur für die Arbeit der Feuerwehren sei absolut unerlässlich, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Die Mitteln würden dazu dienen, die qualitativ hochwertige Arbeit von heimischen Feuerwehrleuten nachhaltig sicherzustellen.

