Airbnb keine Konkurrenz für Touristiker?

Die Vorarlberger Touristiker sehen im Online-Zimmervermittler Airbnb keine große Konkurrenz. Einschränkungen bei der Vermietungsdauer sind deswegen kein Thema. Die Wirtschaftskammer sieht Airbnb allerdings kritisch.

Mehrere Städte wollen Airbnb mit schärferen Gesetzen zu Leibe rücken. In London dürfen Wohnungsbesitzer ihre Liegenschaften zukünftig nur mehr 90 Tage im Jahr vermieten - mehr dazu in Airbnb drohen Millioneneinbußen (news.ORF.at, 3.1.2016)

Fotolia/paul

Ähnliche Maßnahmen wären in Vorarlberg nicht notwendig, sagte Urs Treuthard, Geschäftsführer Bodensee-Vorarlberg Tourismus, der APA. „Es gibt im Gegensatz zu den Großstädten weder vonseiten der Hotellerie noch vonseiten der Privatvermieter das Bedürfnis, diesbezüglich etwas zu tun.“ Von der Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH hieß es, dass die eigenen Gäste ohnehin eine andere Zielgruppe seien: „Wir haben bisher keine schlechten Erfahrungen mit Airbnb gemacht“.

Bitschnau: „Weiterer Vertriebskanal“

Manuel Bitschnau, Geschäftsführer der Montafon Tourismus GmbH, sieht Airbnb nicht als Konkurrenz, sondern als einen „weiteren Vertriebskanal“. In Regionen mit einer starken und über Jahrzehnte gewachsenen touristischen Grundstruktur habe man mit Airbnb kein Problem. Es gebe sogar Betriebe, die über Airbnb vermieten würden. „Diese halten sich jedoch an alle regionalen und nationalen Gesetzes- und Abgabenvorschriften“, so Bitschnau.

Ein Airbnb-Vermieter sei ein Vermieter wie jeder andere und habe in Vorarlberg Gästetaxe und Tourismusabgabe zu entrichten. Für die Meldeämter sei das gut überschaubar, weil es sich nicht um Hunderte von Vermieter handle. Die Situation sei eine andere als in urbanen Räumen, erklärte Bitschnau.

Wirtschaftskammer anderer Meinung

Die Vorarlberger Touristiker weichen damit von der Linie der Vorarlberger Wirtschaftskammer ab. Die Vorwürfe: Bei Airbnb würden - anders als in Hotels - keine Hygieneregeln gelten, die Ortstaxe werde im Gegensatz zu Hotels bei Airbnb nicht kontrolliert und somit auch nicht abgegeben - mehr dazu in Wirtschaftskammer kritisiert „Airbnb“.