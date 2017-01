50 Jahre Ski-Weltcup - aus Vorarlberger Sicht

Der alpine Ski-Weltcup feiert Geburtstag: Vor genau 50 Jahren fand in Berchtesgaden das erste Weltcup-Rennen statt. Immer wieder haben auch Vorarlberger und Vorarlbergerinnen auf den Rennpisten für Furore gesorgt. Ein Rückblick.

Der erfolgreichste Vorarlberger im Weltcup fuhr für Luxemburg und holte 1985 seine erste große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup. Bis 1993 gewann Marc Girardelli noch vier weitere Kugeln, dazu 46 Einzelrennen - und das in allen fünf Disziplinen, also Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf und Kombination.

Sein Highlight war aber der Triumph auf der Streif 1989: „Ich denke schon, dass Kitzbühel, die Hahnenkamm-Abfahrt, für mich, gesamthaft gesehen, der wichtigste Sieg war“, sagt Girardelli heute. Als Slalomfahrer die schwierigste, berüchtigtste Abfahrt der Welt zu gewinnen sei besonders gewesen - „ich denke, da kann ich einen Haken machen.“

Seit 1994 keine Ländle-Rennen mehr

Vorarlbergs erster Weltcup-Sieger war ein Abfahrer. Gerhard Nenning triumphierte im Jänner 1968 in Kitzbühel. Eine Woche davor - der Weltcup war gerade ein Jahr alt - bejubelte Vorarlberg seinen Premierensieg in Wengen. Der Schnellste und ein Meister der Effektivität war Patrick Ortlieb. Der Olympiasieger und Weltmeister in der Abfahrt gewann vier Weltcup-Rennen, schied aber beim Heimrennen in Lech aus.

In Schruns gab es 24 Damen-Entscheidungen, in Mellau fünf, in Lech drei und in Schwarzenberg zwei. Herren-Rennen gab es nur in Lech – nämlich vier.

Neben den vier Herrenrennen richteten Lech, Schruns, Mellau und Schwarzenberg auch noch 34 Damen-Bewerbe aus - seit 1994 gibt es aber keine Rennen mehr im Ländle. Das Jahr davor war das erfolgreichste überhaupt für die Ländle-Athleten. Mit Anita Wachter und Marc Girardelli kamen gleich beide Gesamtweltcup-Sieger aus Vorarlberg.

Weltcup-Rekord in Gefahr

Girardellis Bestmarke von fünf Gesamtweltcup-Triumphen ist heuer in Gefahr: Technik-Ass Marcel Hirscher hält bei ebenfalls fünf großen Kugeln, könnte Girardelli in dieser Saison aber übertrumpfen. Der sieht das gelassen: „Ich glaube, das ist sehr ernsthaft in Gefahr.“ Hirscher sei jetzt noch stabiler als in den vergangenen Jahren, die Konkurrenz habe sich nicht wesentlich weiterentwickelt.

Name Anzahl Weltcup-Siege 1. Marc Girardelli 46 2. Anita Wachter 18 3. Wiltrud Drexel 5 4. Patrick Ortlieb 4 5. Mario Reiter, Carl Cordin, Gerhard Nenning 3 . Werner Bleiner 2 . Christian Greber, Hubert Strolz, Christian Orlainsky, Hubert Berchtold 1

Zwei Damen und zehn Herren aus dem Ländle konnten sich in 50 Jahren in die Weltcup-Siegerlisten eintragen. Christian Greber sorgte 2001 in der Abfahrt von Bormio für den letzten der 88 Vorarlberger Siege. Der nächste ist nur eine Frage der Zeit.