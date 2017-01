Verkehr auf A14: Spitze bei Wolfurt-Lauterach

Auf der A14 Rheintalautobahn ist die Verkehrsbelastung bei Wolfurt-Lauterach am höchsten - diese Zahlen nennt der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) in einer Aussendung. Rund 56.600 Pkw und Kleintransporter werden im Schnitt pro Tag an dieser Stelle gezählt.

Der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt Vorarlbergs befindet sich laut VCÖ auf der A14 bei Wolfurt-Lauterach. Der VCÖ bezieht sich bei seiner Analyse auf Daten der Asfinag. Zu den 56.000 Pkw und Kleintransporten würden am Tag im Schnitt noch rund 4.200 Lkw kommen. Die Zählstelle ist seit Juli 2016 neu.

A14 Wolfurt-Lauterach: 56.600 Pkw pro Tag (neue Zählstelle seit Juli) A14 Koblach: 48.800 Pkw pro Tag (plus 5,1 Prozent) A14 Schwarzach: 48.300 Pkw pro Tag (plus 5,2 Prozent) A14 Pfändertunnel: 34.300 Pkw pro Tag (plus 5,4 Prozent) Quelle: Asfinag, VCÖ 2017

Koblach folgt auf Platz zwei

Auf Platz zwei liegt bei dieser Zählung die Anschlussstelle Koblach. Im Vorjahr wurden im Schnitt täglich 48.800 Pkw und Kleintransporter pro Tag gezählt, im Jahr 2015 waren es 46.490.

Bei der Zählstelle Schwarzach waren es im Vorjahr 48.300 Pkw und Kleintransporter (2015: 45.926) und beim Pfändertunnel 34.300 Pkw und Kleintransporter (2015: 32.543).

Ausbau des Öffentlichen Verkehrs gefordert

Die Zunahme des Autoverkehrs sei für den Klimaschutz unerfreulich und erhöhe zudem die Staugefahr, so Markus Gansterer vom VCÖ. Als Gegenmaßnahme müsse man den Öffentlichen Verkehr und die Radfahrinfrastruktur ausbauen. Wichtig sei auch die Stärkung der Ortskerne und eine verkehrssparende Siedlungsentwicklung.

Link: