Jugendarbeitslosigkeit steigt in Vorarlberg

Der Beginn der Wintersaison hat sich positiv auf die Zahl der Vorarlberger Arbeitslosen ausgewirkt. Teilweise dramatisch stellt sich die Situation der arbeitslosen Jugendlichen dar.

12.674 Personen waren Ende Dezember auf Jobsuche - das sind um 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Sowohl die Zahl der Schulungsteilnehmer (minus 0,5 Prozent) als auch die der arbeitslos vorgemerkten Personen (minus 3,3 Prozent) verringerte sich im Jahresvergleich - beide zusammengenommen ergibt die Zahl der Jobsuchenden.

Ausbildung als Achillesferse

Weiterhin prekär ist die Situation an den Altersrändern: Sowohl bei den unter 25-Jährigen als auch bei den über 50-Jährigen nahm die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen zu. Besonders betroffen sind die unter 20-Jährigen: In diesem Alterssegment nahm die Zahl der arbeitslos Vorgemerkten um sechs Prozent zu - das entspricht 45 Jugendlichen.

Als Vermittlungshindernis führt das Arbeitsmarktservice Vorarlberg keine bzw. eine ungenügende Ausbildung an. Das AMS und das Land Vorarlberg nehmen in diesem Jahr 11,4 Mio. Euro in die Hand, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Ein Auffangnetz mit vielen Initiativen gibt es bereits.

Mehr Arbeitslose in Wien und Niederösterreich

Die Arbeitslosenquote in Vorarlberg betrug zum Jahresende 6,0 Prozent und lag damit deutlich unter dem österreichweiten Wert von 10,3 Prozent. In allen österreichischen Bundesländern mit Ausnahme von Wien und Niederösterreich nahm die Zahl der Jobsuchenden im Dezember ab. Die besten Werte waren in Tirol (minus 6,6 Prozent) und Salzburg (minus 6,1 Prozent) zu verzeichnen.