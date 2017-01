Böller explodiert - Mann schwer verletzt

Alkoholvergiftungen, Raufereien und Unfälle - in den Vorarlberger Krankenhäusern herrschte in der Silvesternacht Hochbetrieb. Schwer verletzt wurde ein 44-jähriger Mann in Bludenz. Ein Böller explodierte in seiner Hand.

Der 44-jährige Mann zündete kurz vor Mitternacht in Bludenz auf einem Parkplatz eines Gasthauses einen Böller der Klasse F2. Er explodierte in seiner Hand, dabei wurde er an der rechten Hand und im Genitalbereich schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mittels Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Von Rakete am Kopf getroffen

In Riefensberg wurde eine 23-jährige Frau auf einer Silvesterfeier auf dem Campingplatz von einer abgebrannten, herunterfallenden Rakete am Kopf getroffen. Die Frau wurde im Landeskrankenhaus Bregenz ambulant behandelt. Der Verursacher des Abschusses konnte nicht ermittelt werden.

