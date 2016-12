Feuerwehr rät von privaten Feuerwerken ab

Die Feuerwehren in Vorarlberg raten aufgrund der Trockenheit von privaten Feuerwerken ab. In Faschina sind Samstagvormittag bereits 1.000 Quadratmeter Wiese - unterhalb eines Sesselliftes - in Brand geraten. Ein Knallkörper könnte Brandursache sein.

Rund 80 Feuerwehrmänner waren am Samstagvormittag in Faschina bei der Stütze drei der Panoramabahn Staffelalpe im Einsatz. Laut Feuerwehrkommandant sind ca. 1.000 Quadratmeter Wiese abgebrannt. Die Brandursache ist noch nicht genau geklärt. Es könnte aber sein, dass ein Knallkörper das Feuer entfachte. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Feuerwehren appellieren an Bevölkerung

Die Feuerwehren in Vorarlberg raten der Bevölkerung, komplett auf private Feuerwerke zu verzichten. Es sei einfach zu trocken, sagt Christoph Feuerstein, Bezirksfeuerwehrinspektor von Bludenz. Vor allem in den sonnigen Gebieten, in denen es in den letzten Wochen keinen Niederschlag gab, sei die Gefahr von Wald- und Wiesenbränden sehr groß.

Raketenverbot in Vorarlberger Gemeinden

In vielen Vorarlberger Gemeinden dürfen heuer an Silvester keine Raketen gezündet werden. Aufgrund der teils extremen Trockenheit haben Bürgermeister die Erlaubnis nicht erteilt.

Das Abfeuern von Feuerwerkskörpern ist prinzipiell verboten, für den Jahreswechsel können die Gemeinden aber eine Ausnahmeregelung anordnen. In Bartholomäberg im Montafon wird es heuer keine Ausnahme geben. Aufgrund der teils extremen Trockenheit darf - wie bereits im Vorjahr - kein Feuerwerk gezündet werden, sagt Bürgermeister Martin Vallaster mehr dazu in - Raketen-Verbot in Vorarlberger Gemeinden (vorarlberg.ORF.at; 28.12.2016)