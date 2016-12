Einkaufstrubel geht nach Weihnachten weiter

Das große Weihnachtsfest ist vorbei, das Weihnachtsgeschäft im Handel flaut aber noch nicht ab: Es bekommt jetzt noch einmal richtig Aufschwung. Der 27. Dezember ist einer der stärksten Einkaufstage im Jahr.

Der erste Tag nach den Weihnachtsfeiertagen zählt bei den Einkaufszentren zu den frequenzstärksten des Jahres. Laut Walter Simma vom Zimbapark in Bürs und Burkhard Dünser vom Messepark in Dornbirn ist die Kundenfrequenz genauso hoch wie an den Einkaufssamstagen vor Weihnachten. Allein im Messepark rechnet man mit rund 25.000 Besuchern, es wird sogar Personal bereitgestellt, um den Verkehr rund um die Parkplätze zu regeln, damit es keine Verzögerungen gibt.

Schlussverkauf und Gutscheine

Der Handel sei für den Ansturm gerüstet, sagt Theresia Fröwis, Spartenobfrau in der Wirtschaftskammer. Die Geschäfte haben entsprechend Personal bereitgestellt. Winterschlussverkauf und das Einlösen von Gutscheinen würden die Kunden in die Geschäfte locken.