Spendenrekord für „Licht ins Dunkel“

Die Spendenfreudigkeit der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger für „Licht ins Dunkel“ ist ungebrochen: Mehr als 247.000 Euro Spenden kamen am 23. und 24. Dezember für den Soforthilfefonds von „Licht ins Dunkel“ und das Vorarlberger Kinderdorf zusammen.

An diesen beiden Tagen öffnete das ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn seine Türen für alle, die das Friedenslicht mit nach Hause tragen wollten, während das Haus zum Mittelpunkt für die großen „Licht ins Dunkel“-Sondersendungen auf ORF 2 wurde. Am 23. Dezember sowie am Heiligen Abend sendete der ORF Vorarlberg live aus dem Publikum-Studio des ORF-Landesfunkhauses in Dornbirn, um für „Licht ins Dunkel“ Spenden zu sammeln. Moderiert wurden die Sendungen von Kerstin Polzer und David Breznik, von der Live-Außenstelle beim Vorarlberger Kinderdorf meldete sich Martin Kopf.

Viele Prominente im Dienst der guten Sache

47.000 Euro wurden allein während der Live-Sendungen am 23. und 24. Dezember von den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern über die Telefone gespendet. Die Anrufe nahmen viele bekannte Gesichter entgegen, unter anderen Landeshauptmann Markus Wallner, ORF-Landesdirektor Markus Klement, Bischof Benno Elbs, Primar Reinhard Haller, Snowboarder Markus Schairer, Skispringerin Eva Pinkelnig, Ex-Altach-Trainer Werner Grabherr, Musiker wie Ulli Troy und Gerald Fleisch sowie die Schriftsteller Raoul Schrott und Michael Köhlmeier.

Die international bekannten Musiker Philipp Lingg und David Helbock haben während der Sendungen live aufgespielt und ließen es sich selbstverständlich nicht nehmen, auch am Spendentelefon Platz zu nehmen. Der Kinderchor „Calypso“, der einen Teil der Einnahmen seines neuen Liederbuches an „Licht ins Dunkel“ gespendet hat, hat die Sondersendungen ebenfalls musikalisch begleitet.

Mit vielseitigem Engagement zum Spendenerfolg

Großzügig waren auch heuer wieder die Spenden zahlreicher Firmen, wie etwa SPAR mit 27.940 Euro oder die Julius Blum GmbH und die Illwerke VKW mit jeweils 10.000 Euro. Natürlich wurde das großartige Spendenergebnis auch durch zahlreiche Aktionen von Schulen und Privatpersonen ermöglicht. Allein beim großen ORF Radio Vorarlberg-Spendentag Anfang Dezember waren 143.000 Euro zusammengekommen.

ORF-Landesdirektor Klement: „Dank für großartige Unterstützung“

ORF-Landesdirektor Markus Klement zeigt sich hocherfreut über den Spendenrekord: „Es ist eine unglaubliche Freude zu sehen, mit welchem Engagement sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger für die gute Sache einsetzen, sodass ‚Licht ins Dunkel‘ dieses Jahr sogar einen neuen Spendenrekord verzeichnen kann. Ich möchte mich sowohl bei unseren Hörerinnen und Hörern als auch bei unseren Partnern aus der Wirtschaft von ganzem Herzen für ihre großartige Unterstützung bedanken.“

Guntram Pfluger koordiniert die „Licht ins Dunkel“-Aktivitäten im ORF Vorarlberg: „Wir sind überwältigt von der Großzügigkeit der die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Viele private Spender, Initiativen, Schulen, Vereine, Musikgruppen sowie die heimische Wirtschaft haben es möglich gemacht, dass Kindern und Jugendlichen in Not geholfen werden kann.“

„Licht ins Dunkel“ 2016 für das Vorarlberger Kinderdorf

Heuer kümmert sich „Licht ins Dunkel“ speziell um Kinder und Jugendliche, die auf ihrem weiteren Lebensweg besondere Begleitung brauchen. Der ORF Vorarlberg unterstützt deshalb in diesem Jahr das Vorarlberger Kinderdorf. Dieses hilft Familien, in denen das Wohl von Kindern gefährdet ist.

Eine wichtige Institution ist das Kinderdorf Kronhalde in Bregenz. Hier leben Erwachsene gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in heilpädagogischen Kinderdorffamilien, wenn das Wohnen daheim bei den Eltern mittel- und langfristig nicht möglich ist. Es ist ein Ort, wo sich Kinder als Persönlichkeit erleben und geborgen fühlen können, wo sie ermutigt und begeistert werden, wo sie ein dringend benötigtes Zuhause finden. Im Kinderdorf Kronhalde stehen dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen und Verbesserungen der Infrastruktur an.

Unterstützung auch für den Soforthilfefonds in Vorarlberg

Die Spenden kommen auch dem Soforthilfefonds in Vorarlberg zugute. Dieser unterstützt Kinder und Familien in Vorarlberg, die unverschuldet in Not geraten sind – etwa für Aushilfen im täglichen Lebensbedarf sowie für Zuzahlungen zu Miet-, Strom- und Heizkostenrückständen. „Licht ins Dunkel“ hilft in Härtefällen rasch und unbürokratisch.