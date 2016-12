Haft: Drogenschmuggel mit Schwiegermutter

Zwei Drogenschmugglerinnen sind am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch zu Haftstrafen verurteilt worden. Eine 26-jährige Unterländerin soll mit ihrer Schwiegermutter in spe rund 1,3 kg Heroin nach Vorarlberg geschmuggelt haben.

Die beiden stark drogensüchtigen Frauen sollen nahezu täglich gemeinsam in die Schweiz gefahren sein, um sich Drogen zu besorgen. Knapp 100 Schmuggelfahrten wurden von der Staatsanwaltschaft aufgedeckt.

Es sei ein Teufelskreis ohne Ausstiegsmöglichkeit gewesen, sagte die vollgeständige 26-Jährige am Mittwoch zur Richterin. Sie soll für den Drogenschmuggel hauptverantwortlich gewesen sein und habe den Großteil davon weiterverkauft. Insgesamt sollen es 1,3 Kilogramm Heroin und geringe Mengen Kokain gewesen sein. Die 48-jährige siebenfach vorbestrafte Zweitangeklagte galt als Beitragstäterin, sie soll die Fahrerin gewesen sein.

Drei und vier Jahre Haft

Die Hauptangeklagte wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, zudem muss sie 68.300 Euro Strafe zahlen. Ihr Verteidiger meldete bereits Berufung an. Die 48-jährige Komplizin wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Auch sie will das Urteil bekämpfen.