Zwischenfall bei Häusle - keine Gefahr

Bei der Firma Häusle in Lustenau ist es am Mittwochvormittag zum Austritt von Gärsubstrat gekommen. Grund sei ein technischer Schaden, heißt es beim Land. Gefahr für Menschen und Umwelt besteht derzeit nicht.

Am Vormittag sei es beim Nachfermenter der Biovergärungsanlage wegen eines mechanischen Schadens zum Austritt des Gärsubstrats gekommen, informierte das Land am Mittwochnachmittag in einer Aussendung. Die Einsatzkräfte würden sich derzeit vor Ort befinden, um den Schaden beim Nachfermenter zu reparieren.

Einen Gasaustritt dürfte es nicht gegeben haben. Spezialisten des Landes in den Bereichen Abfallwirtschaft, Gewässerschutz und Lufthygiene befinden sich noch auf dem Areal. Die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden seien informiert. Das ausgetretene Gärsubstrat wird bei der ARA Dornbirn zwischengelagert.