Einkommensunterschied besonders deutlich

Vorarlberg ist gemeinsam mit Tirol und Oberösterreich noch immer negativer Spitzenreiter, wenn es um den Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern geht. Das geht aus dem Einkommensbericht des Rechnungshofes hervor.

Demnach liegt österreichweit das mittlere Bruttojahreseinkommen der Frauen in der Privatwirtschaft bei weniger als 70 Prozent des mittleren Männereinkommens. Dabei wurden nur ganzjährig Vollbeschäftigte verglichen.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Rechnungshof

Frauen weiterhin benachteiligt

Zwischen Männern und Frauen bewegt sich die Einkommensschere kaum: „Frauen verdienen nach wie vor und in allen Beschäftigungsgruppen deutlich weniger als Männer“, so das RH-Fazit. 2015 betrug das mittlere Einkommen der Frauen 62 Prozent des mittleren Männereinkommens. Im öffentlichen Bereich war der Einkommensnachteil mit 77 Prozent bei den Vertragsbediensteten und 95 Prozent bei den Beamtinnen deutlich schwächer ausgeprägt - mehr dazu in Kaum Fortschritte bei Fraueneinkommen (ORF.at; 2012.2016).