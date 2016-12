Kirche Bildstein wird ab Jänner renoviert

Ab dem 9. Jänner starten bei der Kirche in Bildstein endgültig die Renovierungsarbeiten. Nach viel Widerstand aus dem eigenen Dorf musste der Baustart verschoben werden. Die Gottesdienste finden währenddessen im Pfarrsaal statt.

Zuerst muss die Kirche ausgeräumt werden, erklärt der Bildsteiner Pfarrer Paul Burtscher. Damit werde ab dem 9.Jänner begonnen. Die Bankreihen und die Altäre werden in ein Depot gebracht, die Liederbücher, Gewänder, Leuchter, Kelche, Hostienschalen müssen ebenfalls verstaut werden. Das gebe eine Menge Arbeit, Burtscher rechnet damit, dass dies zwei Wochen in Anspruch nehmen wird.

Architekturbüro Christian Lenz

Kirche wird in Etappen saniert

Danach könne mit der Renovierung begonnen werden, so Burtscher. Die Arbeiten werden in Etappen erledigt. Als erstes werde mit der Barockholzdecke begonnen. Diese müsse zuerst isoliert und dann restauriert werden. Zudem werden sämtliche Bilder gereinigt. Die drei Altäre, die sich derzeit noch in der Kirche befinden, bleiben in dieser Form erhalten. Das war auch ein großer Streitpunkt im Vorfeld.

Durch den Kompromiss werden die Altäre nicht an die Ursprungs-Kirche zurückgegeben sondern behalten. Und auch die bestehenden Kirchenbänke finden in der Neugestaltung wieder ihren Platz. Neu gestaltet wird vor allem die Altarinsel mit dem Gnadenbild, sagt Burtscher. Und auch der Fußboden wird komplett erneuert. Unter anderem wird eine Bodenheizung eingebaut.

Gottesdienst findet währenddessen im Pfarrsaal statt

Mitte Dezember 2017 sollen die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein, damit der Gottesdienst pünktlich zu Weihnachten wieder in der Kirche stattfinden kann. Bis dahin wird er laut Burtscher im Pfarrsaal abgehalten.

Die Gesamtkosten der Renovierung belaufen sich nach Angaben der Katholischen Kirche auf rund 1,5 Millionen Euro. Eine Million entfalle davon auf die Erhaltung der Decke, der Kirchenbänke etc. Der Verein Freundeskreis aus dem Dorf, der nun nach dem Kompromiss laut Burtscher wieder aktiv ist, sucht bereits nach weiteren Sponsoren. Der Verein wurde ruhend gestellt, als der Unmut in Bildstein immer größer wurde, und der Baubeginn verschoben werden musste.

Die geplante Renovierung der Wallfahrtskirche Bildstein sorgte bereits vor einem Jahr für großen Wirbel und viele Diskussionen. die Umbau- und Sanierungspläne der Katholischen Kirche waren für viele Gegner zu radikal - mehr dazu in: Kompromiss: Kirche Bildstein wird umgebaut.