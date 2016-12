Schmierstoff-Hersteller Tevier baut aus

Der Schmierstoff-Hersteller Tevier Öl Fenkart GmbH baut in Hohenems aus. Wegen Platzmangel am Stammsitz wird in einiger Entfernung ein neues Lagergebäude mit rund 1.500 Quadratmeter Nutzfläche errichtet.

Die neue Lagerhalle habe eine Nutzfläche von rund 1.500 Quadratmeter auf zwei Etagen und soll bis zum Mai 2017 fertiggestellt werden, heißt es in der Wirtschaftspressagentur. Dort können zukünftig diverse Ausgangsstoffe, Spraydosen, Öle und Gefahrengut gelagert werden. Der Neubau verfüge auch über entsprechende Erdtanklager. Details zum Investitionsvolumen wollte der geschäftsführende Gesellschafter Claus Fenkart jedoch nicht bekannt geben. Das Grundstück befinde sich im Besitz des Unternehmens.

Lager wird großteils umgesiedelt

Die Errichtung des Lagergebäudes erfolge aus Platzmangel am Stammsitz. Zukünftig sollen hier die Unternehmensleitung, die Verwaltung sowie die Produktion angesiedelt sein. Der Löwenanteil des derzeitigen Lagerbestandes werde unterdessen in das neue Gebäude verlegt. Andere derzeit bestehende Außenlager sollen nach der Fertigstellung geschlossen werden. Geplant wurde das Lagergebäude von der Nußbaum Architektur Bau GmbH aus Koblach. Sie übernimmt auch die komplette Bauabwicklung, heißt es in der Wirtschaftspresseagentur.

Unternehmen liefert bis nach China

Tevier Öl Fenkart GmbH ist auf die Herstellung von und den Handel mit Schmierstoffen und chemischen Produkten spezialisiert. Der Großteil der Kunden befinde sich in Österreich. Allerdings liefere Tevier seine Produkte auch bis nach China, sagte Fenkart. Die Wurzeln der Tevier Öl Fenkart GmbH reichen in das Jahr 1932 zurück. Das Unternehmen befindet sich in Familienbesitz, wobei Claus Fenkart drei Viertel der Anteile hält. Insgesamt wurden zuletzt etwas weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigt.