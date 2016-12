Erne-Gruppe: Gespräche gehen weiter

Die Verhandlungen zwischen der Erne-Unternehmensgruppe und der Vorarlberger Raiffeisenbank sollen heute fortgesetzt werden. Die Schlinser Erne-Gruppe läuft laut Eigentümer Stephan Zöchling Gefahr, in die Insolvenz zu schlittern.

Laut Zöchling muss das Unternehmen restrukturiert werden. 700 Arbeitsplätze weltweit, 500 davon in Vorarlberg wären gefährdet, so Zöchling. Laut Vorstands-Vorsitzendem der Raiffeisenlandesbank, Wilfried Hopfner, hat Zöchling am Freitagabend ein Angebot der Raiffeisenbank erhalten, das einen Kredit-Nachlass von fast 50 Prozent vorsehe.

