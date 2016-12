Großbrand-Alarm in Matratzen-Lager

Großbrandalarm hat es am Sonntagnachmittag im Lager einer Matratzen-Firma in Hörbranz gegeben. Beim Eintreffen stellten die rund 130 Einsatzkräfte „lediglich“ einen Brand an der Fassade fest. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizeiangaben dürften Holzpaletten im Innenhof des Matratzen-Lagers gegen 14.30 Uhr Feuer gefangen haben. Anschließend breitete sich das Feuer auf die Holzfassade und Teile des Gebäudedaches aus, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Weil zunächst ein Großbrand alarmiert war, rückten die Feuerwehren des Laiblachtals mit insgesamt 130 Personen und 26 Fahrzeugen aus. Es gelang ihnen rasch, den Brand unter Kontrolle bringen.

Die Brandursache ist derzeit ebenso wenig bekannt wie die Höhe des entstandenen Sachschadens. Verletzt wurde niemand. Die Lochauerstaße L18 war aufgrund der Löscharbeiten zeitweise für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Sonntagabend noch an, die Lochauerstraße war wechselseitig befahrbar.