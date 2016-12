Bludenz beschließt Budget - SPÖ dagegen

Die Stadt Bludenz hat das Budget für das kommende Jahr beschlossen: ÖVP, OLB und FPÖ stimmten für den Stadthaushalt in Höhe von 45,2 Millionen Euro. Einzig die Liste Mario Leiter/SPÖ sprach sich dagegen aus.

Die Kritik der Liste entzündet sich unter anderem an dem Großprojekt, das die VAL BLU Resort GmbH im nächsten Jahr umsetzt. 9,5 Mio. Euro werden laut Haushaltsplan in die Errichtung des Freibades und die Erweiterung der Saunaanlagen fließen. Die Großprojekte der Stadt seien aber nicht ausfinanziert, sagt Mario Leiter: Die Stadt verfüge weder über die notwendigen finanziellen Reserven noch eine ausreichende Liquidität.

Tatsächlich steigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt im nächsten Jahr von 2.350 auf 2.856 Euro. Neben den VAL-BLU-Großprojekten wird vor allem in die Abwasserbeseitigung, die Bludenzer Innenstadt und die Bildung investiert. Auch die Personalkosten steigen an - trotz der angekündigten Reduzierung der Politikerbezüge. So werden Bürgermeister, Vizebürgermeister, Stadträte und Ortsvorsteher im nächsten Jahr in Summe um rund 45.000 Euro weniger verdienen - mehr dazu in Bludenz spart - auch bei Politikergehältern.

ÖVP: SPÖ hat zugestimmt

Die Liste Leiter/SPÖ habe allen Neubauten zugestimmt, reagiert die ÖVP Bludenz auf die SPÖ-Kritik, auch dem VAL BLU. Die Liste zitiere Zahlen aus dem Budget aus dem Zusammenhang gerissen. Zudem habe sie selbst eine zwei Millionen teurere Variante gefordert.