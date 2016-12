Landesbudget: Opposition geschlossen dagegen

Der Landtag beschließt heute das Budget für 2017. Es ist die letzte Landtagssitzung im heurigen Jahr, wie immer im Dezember ist sie für zwei Tage anberaumt. Der erste Tag ist dem knapp 1,8 Milliarden-Euro-Haushalt des Landes für das kommende Jahr gewidmet.

Das Abstimmungsergebnis ist schon vor der stundenlange Debatte klar: Das Budget 2017 werden die Regierungsparteien ÖVP und Grüne heute spät abends alleine beschließen, gegen die vereinigte Opposition.

Die FPÖ kritisiert, dass dem Landeshauptmann und Finanzreferenten Markus Wallner (ÖVP) der Mut fehle, die Sozialsysteme an neue Herausforderungen - Stichwort Flüchtlinge - anzupassen. Die Kosten laufen laut FPÖ davon. Keine ihrer Forderungen spiegelten sich wider, kritisieren ihrereseits die Sozialdemokraten - weder beim Wohnbau noch bei der Kinderbetreuung. Die NEOS stoßen sich an der Blanko-Vollmacht für die Regierung für Rücklagen-Eingriffe - die hätten in den letzten zehn Jahren immerhin 90 Millionen Euro ausgemacht.

Bis Mittag wird die Generaldebatte geführt. Am Nachmittag startet die Spezialdebatte zu einzelnen Kapiteln. Die Sitzung wird live auf der Homepage des Landtags übertragen.