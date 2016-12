Aufstand der Ärzte in Liechtenstein

In Liechtenstein sind am Dienstag 70 Ärzte gegen die Krankenkasse aufgetreten. Sie weigern sich, neue Pflicht-Verträge mit der Krankenversicherung zu akzeptieren. Vorarlberger Patienten trifft der Protest nur am Rande.

Liechtensteiner Mediziner wollen aus dem Tarifmodell der Krankenversicherung aussteigen. Etwa 70 Ärzte schlossen sich am Dienstag dem Protest an. Die Ärzte weigern sich, neue Verträge der obligatorischen Krankenversicherung zu akzeptieren, weil sie in ihrer medizinischen Tätigkeit eingeschränkt würden.

Die Krankenkasse will Arbeitszeiten und Leistungen mitbeurteilen, das entspricht einer vollkommen regulierten Staatsmedizin, so die Präsidentin der Liechtensteinischen Ärztekammer, Ruth Kranz-Candrian. Unter den rund 9.000 Vorarlberger Pendler sind nur jene betroffen, die einen Arzt in Liechtenstein aufsuchen.