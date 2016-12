60 Schneestangen ausgerissen

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen in Klösterle 60 Schneestangen ausgerissen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die unbekannten Täter gingen am 8. Dezember 2016 zwischen 3.00 Uhr und 3.40 Uhr zu Fuß von der Kulturhalle in Klösterle auf einer Gemeindestraße und dann auf der Klostertalerstraße L 97 talauswärts. In der Kulturhalle wurde nach Angaben der Polizei noch nach einem Krampuslauf gefeiert. Unterwegs rissen die Täter auf einer Strecke von zwei Kilometern die 60 Schneestangen aus oder brachen sie ab. Die Polizeiinspektion Klösterle erbittet Hinweise unter Tel. 0 59 133 8104.