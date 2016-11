Arbeitslosigkeit um 2,2 Prozent gesunken

In Vorarlberg sind Ende November 2016 insgesamt 13.751 Personen beim AMS als arbeitslose gemeldet gewesen. Das ist ein Rückgang von 2,2 Prozent gegenüber dem November des Vorjahres.

Von der leichten Entspannung am Arbeitsmarkt könnten aber nicht alle Personengruppen profitieren, heißt es vom AMS Vorarlberg. Mehr Jobsuchende als vor einem Jahr gab es bei den Über-50-Jährigen (plus 3,8 Prozent) und bei den Arbeitslosen (plus 3,6 Prozent).

In beiden Personengruppen würden sich überdurchschnittlich viele Vorgemerkte finden, die keinen beziehungsweise nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss vorweisen können.

Mehr Stellen ausgeschrieben

Mit dem Beginn der Wintersaison bessert sich die Chance, in der Tourismusbranche einen Arbeitsplatz zu finden. Wenn man sich den Bereich der Gastronomie- und Hotellerie ansieht, stehen in dieser Branche 70 Prozent vor einer Anstellung.

Einen positiven Trend gibt es auch bei den offenen Stellen. Derzeit sind nämlich fast 1.200 Stellen ausgeschrieben - um rund 370 mehr als im Jahresvergleich.

