Krankenhaus-Selbstbehalt für Kinder soll fallen

Der Selbstbehalt für Kinder in den Krankenhäusern soll ab Jänner 2017 fallen, berichten die „Vorarlberger Nachrichten“ in ihrer Mittwochsausgabe. Das sei im Zuge der Finanzausgleichverhandlungen beschlossen worden.

Bislang mussten Eltern für jeden Krankenhaustag ihrer Sprösslinge 20,60 Euro bezahlen. Die Verrechnung war auf 28 Tage begrenzt. Das hat vor allem für Eltern von chronisch kranken Kindern eine erhebliche Belastung bedeutet. Mit dem Beschluss kommt der Bund einer jahrelangen Forderung von Kinderrechts- und Familienorganisationen entgegen.

Der Selbstbehalt ging bisher an den Vorarlberger Spitalsfonds. In Vorarlberg fehlen damit zukünftig rund 500.000 Euro, die im Rahmen der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung aber wieder an die Spitäler zurückflossen. Diese Summe sei im Budget schon berücksichtigt worden, sagte Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) den „VN“.