Altach ist wieder Tabellenführer

In der Fußball-Bundesliga hat der SCR Altach vorläufig wieder die Tabellenführung übernommen. Die Altacher gewannen am Dienstag zuhause gegen Ried mit 1:0. Sturm Graz könnte Altach am Mittwoch wieder von der Tabellenspitze verdrängen.

Ein frühes Tor von Boris Prokopic (11.) sorgte für einen verdienten Sieg, der Altach zumindest für gut 25 Stunden einen Drei-Punkte-Vorsprung auf Sturm Graz beschert. Die „Blackys“ empfangen am Mittwoch in der 17. Runde Admira Wacker Mödling.

Altach überlegen

Auch wenn der Sieg aufgrund der klaren Überlegenheit eigentlich höher ausfallen hätte müssen, blieb Altach nicht nur im dritten Spiel unter Interimstrainer Werner Grabherr (2 Siege, 1 Remis) ungeschlagen, sondern ist auch insgesamt neun Ligapartien hintereinander ohne Niederlage. Die Cashpoint-Arena darf guten Gewissens als Festung bezeichnet werden: Nur Tabellenführer Sturm Graz (1:1) und Meister Salzburg (0:0) konnten zumindest einen Punkt mitnehmen, ansonsten gab es für Altach sieben Siege.

Für Ried ging die von Coach Christian Benbennek geforderte „Wiedergutmachung“ für die 1:2-Heimpleite gegen St. Pölten daneben. Die „Wikinger“ kassierten die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Auftritten und bleiben damit in den Abstiegskampf verwickelt. Der Vorsprung auf Schlusslicht Mattersburg betrug vor der Heimparte der Burgenländer gegen Rapid (Mittwoch) sieben Punkte.

(APA)

