Ungenütztes Bauland verschärft Wohnpreise

Laut dem Verein Bodenfreiheit werden in Vorarlberg täglich 1.500 m² Grund von Grünland in Bauland umgewidmet. Gleichzeitig gibt es riesige Reserven an Bauland, die nicht widmungsgemäß verwendet werden.

Einen ausführlichen Bericht zur Boden-Problematik hören Sie in der „Landesrundschau“ am 28.11., 12.30 Uhr, ORF Radio Vorarlberg.

„Dort, wo man in den Zentren verdichten sollte, geben die Leute den Grund nicht her", sagt Martin Strele, Obmann des Vereins Bodenfreiheit. Viele würden immer hoffen, dass ihre Kinder oder Enkelkinder den Boden übernehmen wollen bzw. dass ihnen ein späterer Verkauf mehr nützen würde. Das führe dazu, dass all diejenigen, die jetzt Grund brauchen, an die Peripherie gedrängt würden.

Deswegen würden Häuser gebaut, die weit weg von den Zentren sind, wo man mit dem Auto einkaufen gehen müsse und wo die Erschließung sowie Wasser und Abwasser teuer seien, so Strele.