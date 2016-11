Mann mit Absicht angefahren

Ein 19-Jähriger hat am Dienstagabend in Bludenz einen 22-jährigen Bekannten mit Absicht mit dem Auto angefahren. Der Tat ging nach Angaben der Polizei ein Streit voraus: Die beiden warfen einander gegenseitig vor, dem jeweils anderen Geld und Drogen gestohlen zu haben.

Die beiden jungen Männer, die beide in Bludenz wohnen, waren zuerst miteinander im Auto des 19-Jährigen unterwegs. Im Bereich Wiesenrain hielt dieser das Auto an, der Ältere stieg aus. Als der 19-Jährige wieder los fuhr, streifte er seinen Kontrahenten mit dem Auto, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Autolenker fuhr davon, konnte jedoch bald an seinem Wohnort von der Polizei angetroffen werden. Er ist nach Angaben der Polizei geständig.