Raubüberall: 13-Jährige alarmiert Einsatzkräfte

Zwei maskierte Männer sind am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Götzis eingedrungen und haben eine Frau gefesselt und geknebelt. Deren 13-jährige Tochter blieb unbemerkt und verständigte die Einsatzkräfte.

Gegen 18.45 Uhr klingelten die maskierten Männer bei dem Einfamilienhaus in Götzis. Als die Frau öffnete, wurde sie von den Männern ins Haus gedrängt und mit Klebeband gefesselt und geknebelt. Einer der Männer hielt sie fest, während der andere damit begann, das Haus zu durchsuchen. Die 13-jährige Tochter der Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt im ersten Stockwerk. Von den Tätern unbemerkt, verständigte sie per Telefon die Einsatzkräfte und versteckte sich in einem begehbaren Schrank.

In kürzester Zeit wurde das Haus von der Polizei umstellt. Unterdessen gelang es der Mutter, sich zu befreien und durch die Haustüre zu flüchten. Ihre Tochter wurde von der Spezialeinheit Cobra über eine Drehleiter der Feuerwehr gerettet. Anschließend drang die Spezialeinheit mit einem Polizeidiensthund in das Haus. Etwa eineinhalb Stunden nach dem Beginn des Raubüberfalls stellte sie die beiden Männer auf dem Dachboden des Hauses.

Mutter und Tochter von KIT betreut

Mutter und Tochter sind körperlich großteils unversehrt, sie wurden in der Nacht vom Kriseninterventionsteam (KIT) und der Verhandlungsgruppe der Polizei betreut. Das Diebesgut der beiden Männer - beide bosnische Staatsangehörige - ist nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat den Fall übernommen.