Meusburger verbüßt Haft mit Fußfessel

Der wegen Amtsmissbrauchs verurteilte ehemalige Finanzbeamte Edelbert Meusburger verbüßt seine Haftstrafe per Fußfessel. Nach Angaben der Justizanstalt Feldkirch erfüllt Meusburger die gesetzlichen Voraussetzungen

Der pensionierte Großbetriebsprüfer gehe einer ehrenamtlichen Beschäftigung nach, der Fußfessel-Antrag sei Ende Oktober bewilligt worden.

Meusburger war im Mai 2015 zu 30 Monaten Haft verurteilt worden, davon zehn unbedingt - mehr dazu in Schuldspruch in Meusburger-Prozess und Beschwerde: Höhere Strafe für Meusburger. Nach Ansicht der Justiz leistete der 70-Jährige einen Beitrag zur Steuerhinterziehung in Millionenhöhe bei der Ansiedlung eines deutschen Industriekonzerns.