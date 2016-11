Feuer in Pfadfinderheim in Rankweil

In einem Pfadfinderheim in Rankweil ist in der Nacht auf Montag im Holzlager ein Feuer ausgebrochen. Die Brand-Ursache ist laut ersten Informationen noch nicht geklärt.

Gegen 23.00 Uhr bemerkte ein Mitglied das Feuer im Obergeschoss des Heimes. Er verständigte die Feuerwehr, die den Brand rasch löschen konnte.

Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.