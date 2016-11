Altach verpasst Tabellenführung

Der SCR Altach musste sich im Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag gegen Sturm Graz mit einem 1:1 begnügen und hat damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Der Ausgleich für die Grazer fiel erst in der 92. Minute.

Durch ein Tor von Dimitri Oberlin ging Altach in der 82. Minute vor heimischem Publikum in Führung. Dem Tor war ein verunglückter Rückpass von James Jeggo vorausgegangen. Die Freude der Vorarlberger währte allerdings nur kurz: In der 92. Minute traf Fabian Koch aus 20 Metern noch zum Ausgleich. Altach bleibt hinter den punktegleichen Grazern damit auf dem zweiten Tabellenplatz.

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Für Altach war es das erste Spiel seit dem Weggang von Trainer Damir Canadi und das erste unter Interimstrainer Werner Grabherr. Canadi war vergangene Woche zu Rekordmeister Rapid Wien gewechselt - mehr dazu in Trainer Damir Canadi verlässt Altach. Mit dem Remis verlängerten die Altacher eine imposante Serie: Sie sind seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen. Vor heimischem Publikum sind sie bereits die gesamt Saison ungeschlagen.

Altach kann Überzahl nicht nutzen

Altach erarbeitete sich schon in der ersten Hälfte mehrere Möglichkeiten. Die beste vereitelte Sturm-Tormann Christian Gratzei, der mit der Hand gerade noch einen Tick schneller als der heranstürmende Nikola Dovedan am Ball war (28.). Auf der Gegenseite ließ sich Stefan Hierländer zu lange Zeit, wodurch Galvao die einzig brenzlige Situation der ersten 45 Minuten vor dem Altach-Tor klären konnte (33.).

Nach dem Wechsel sorgte erneut Dovedan für Gefahr, rutschte jedoch beim Schuss weg, wodurch der Ball neben dem Tor einschlug (49.). Ab der 62. Minute musste Sturm nach dem Gelb-Rot-Ausschluss von Christian Schoissengeyr wegen wiederholten Foulspiels mit einem Mann weniger auskommen. Altach konnte diese Überzahl aber zunächst nicht nützen, auch weil den Gastgebern zu viele Abspielfehler unterliefen.

Gewaltschuss zum Ausgleich

Erst Jeggos völlig unnötiger und verunglückter Rückpass von der Mittellinie auf Gratzei brachte dem Tabellenzweiten den Torerfolg. Der in der 64. Minute eingewechselte Torjäger Oberlin nahm dieses Geschenk dankend an und schien nach seinem neunten Saisontreffer zum Matchwinner zu avancieren. Aber der unhaltbare Gewaltschuss von Koch vereitelte in letzter Sekunde, dass die Grazer die Tabellenführung an Altach verlieren.