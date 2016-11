Vogelgrippe: Bisherige Proben sind negativ

Vor einer Woche ist in einem Geflügelbetrieb in Hard die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Alle weiteren 38 Geflügel-Betriebe wurden überprüft. Ein Drittel der Ergebnisse liegt nun vor. Alle bisherigen Proben sind negativ.

Bis Ende der Woche soll die Untersuchung aller 38 gewerblichen und landwirtschaftlichen Geflügelbetriebe abgeschlossen sein. Ein Drittel der Ergebnisse würden bereits vorliegen, alle Proben seien negativ, so Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) gegenüber dem ORF.

Verschärfung der Stallpflicht möglich

Nach wie vor gilt am Bodensee eine Schutzzone von drei Kilometern und eine Überwachungszone von zehn Kilometern. Während im deutschen Bundesland Baden-Württemberg eine landesweite Stallpflicht verhängt worden ist, wird über eine mögliche Verschärfung der Stallpflicht in Vorarlberg noch beraten. Diese Frage werde in Wien entschieden, sagt Schwärzler. Eine Entscheidung dazu könnte aber auch erst zu Wochenbeginn fallen.

Nach wie vor werden Wildtiere gefunden, die mit dem H5N8-Virus infiziert sind. Um eine Ausbreitung zu vermeiden, appelliert Schwärzler an die privaten Geflügelhalter, die Stallpflicht einzuhalten. Dadurch könne am besten eine Ausweitung der Vogelgrippe verhindert werden.

Ukraine: Importstopp für Geflügel aus Österreich

Wirtschaftlich hat die Vogelgrippe bereits Folgen. Aufgrund von Bedenken wegen der Fälle von Vogelgrippe in Österreich hat die Ukraine einen Importstopp für Geflügel aus Österreich verhängt. Dies gab das Lebensmittelamt am Freitag bekannt. Das Einfuhrverbot betrifft Geflügel sowie daraus hergestellte Produkte, zudem wurden von Österreich weitere Informationen angefordert.

