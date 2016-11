1.261 Wahlberechtigte mehr bei Hofburg-Wahl

Bei der Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl am 4. Dezember sind in Vorarlberg 1.261 Personen mehr wahlberechtigt als beim ersten Wahlgang am 24. April. Vorarlberg verzeichnet österreichweit den stärksten Zuwachs an Wählern.

In Vorarlberg sind 271.687 Frauen und Männer am 4. Dezember wahlberechtigt. Das sind um 0,7 Prozent mehr als noch im April. Österreichweit gibt es 0,27 Prozent mehr Wahlberechtigte, das sind 17.065 Personen. Insgesamt werden 6.399.572 Österreicher am 4. Dezember zu den Urnen gerufen.

Der Nationalrat hatte nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs beschlossen, auch jene, die in der Zwischenzeit das Wahlalter erreicht haben, mitstimmen zu lassen. Rund 45.600 16-Jährige und ungefähr 3.400 frisch Eingebürgerte sind neu dazugekommen, rund 45.000 seit dem ersten Stichtag 23. Februar Gestorbene wurden aus dem Verzeichnis gestrichen.

Link: