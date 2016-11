Fasnat verschiebt Semesterferien

Die Semesterferien 2018 sollen in Vorarlberg statt in der zweiten in der ersten Februarwoche stattfinden. Das sieht ein Verordnungsentwurf des Bildungsministeriums vor. So soll eine Kollision mit der Fasnatwoche vermieden werden.

In der Fasnatwoche sei „mit einer sehr starken touristischen Nachfrage zu rechnen, welche die vorhandene Kapazität erschöpfen wird“, heißt es laut APA in den Erläuterungen. Eigentlich sieht das Schulzeitgesetz die Vorarlberger Semesterferien (gemeinsam mit Kärnten, Tirol, Burgenland und Salzburg) für die zweite Februarwoche vor.

Fremdenverkehrswirtschaft, Eltern- und Lehrervertreter sowie das Land haben aber bereits vor mehr als 15 Jahren festgelegt, dass in jenen Jahren, in denen Semesterferien und Fasnatwoche zusammenfallen, um eine laut Gesetz mögliche Verlegung angesucht wird. Ziel ist es, den Urlauberansturm aufgrund der Ferientermine in den anderen Ländern bzw. Staaten zu steuern und die Tourismus-Einrichtungen gleichmäßiger auszulasten.

Auch vergangenes Jahr verschoben

Das Schulzeitgesetz ermöglicht eine Verlegung der Semesterferien um eine Woche, „sofern weder verkehrspolitische Gründe noch überregionale Interessen dieser Verlegung entgegenstehen“. Eine weitere Voraussetzung sind gleichlautende Anträge von Land und Landesschulrat. Diese seien „auf Initiative der Vorarlberger Tourismus GmbH in Abstimmung mit der Wirtschaftskammer Vorarlberg“ gestellt worden, heißt es weiter in den Erläuterungen zum Entwurf.

Schon im vergangenen Schuljahr waren die Semesterferien in Vorarlberg aus dem gleichen Grund verlegt worden - allerdings nicht in die erste, sondern in die dritte Februarwoche - mehr dazu in Semesterferien wegen Fasnat verschoben.