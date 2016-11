Frost und Regen sorgen für schlechtere Apfelernte

Die Vorarlberger Obstbauern haben heuer rund 400 Tonnen Tafeläpfel geerntet. Das sind knapp zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Grund für den Rückgang Frostnächte und eine lange Regenphase im Frühjahr.

Von den 400 Tonnen Äpfel - das sind 2,8 Millionen Stück - sind etwa 375 Tonnen kontrollierte „Ländle Äpfel“, berichtet die Landespressestelle. Guter Blütenansatz und ebensolche Bestäubung ließen eigentlich eine sehr gute Ernte erwarten. „Die Frostnächte Ende April und die massive Regenphase ab Mitte Mai haben den Bäumen aber so zugesetzt, dass viele Fruchtansätze abgestoßen wurden“, erklärt Jens Blum, Obmann der ARGE Erwerbsobstbauern. Angesichts der extremen Frostschäden in Regionen wie der Steiermark müsse man aber mit der erzielten Ernte zufrieden sein, so Blum.