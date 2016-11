Wahlkarten: Land verstärkt Kontrollen

Die Landeswahlbehörde reagiert auf die vermeintlichen Sicherheitslücken bei der Beantragung von Wahlkarten mit verstärkten Kontrollen und rückwirkenden Prüfungen. Jene Journalisten, die die Lücken aufgedeckt haben, müssen mit einer Anzeige rechnen.

Wie NZZ.at und die „Salzburger Nachrichten“ am Montag berichteten, konnte man in Vorarlberg Wahlkarten online mit einer falschen Passnummer beantragen - mehr dazu in Zeitungen: Sicherheitslücke bei Wahlkarten. Das Problem liege darin, dass das System zur Wahlkarten-Beantragung nicht mit dem Passregister verbunden ist, erklärt Gernot Längle, Leiter der Landeswahlbehörde. Daher müssten die Gemeindebediensteten alle Angaben händisch auf ihre Richtigkeit prüfen.

Das wird laut Längle ab jetzt in jedem einzelnen Fall getan. Zwar gebe es das System in rund 1.500 Gemeinden in Österreich, sei also kein Vorarlberg-spezifisches Thema, „aber vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir derzeit führen, werden die Gemeinden jeden Antrag bezüglich der Passnummern mit dem Passregister querprüfen.“ Und natürlich werde man die Anträge auch rückwirkend prüfen.

Längle: Sanktionen drohen

Längle geht davon aus, dass schon bisher keine Wahlkarte ohne genaue Identitätsprüfung an einen Antragsteller per eingeschriebenem Brief versendet worden ist. Falls doch, ließe sich dies durch die nun angeordnete rückwirkende Überprüfung der Daten nachvollziehen.

In diesem Fall drohten strafrechtliche Konsequenzen, so Längle. Stelle man fest, dass Wahlkarten missbräuchlich und vorsätzlich für andere Personen unter Angabe falscher Passnummer beantragt worden seien, „werden wir das entsprechend bei der Staatsanwaltschaft anzeigen.“

Längle geht nicht von Aufhebung aus

Der Mehraufwand für die schärferen Kontrollen wird laut Längle vermutlich auch zu Mehrkosten führen. Dafür aber, so vermutet Längle, werde diese nun geschlossene Sicherheitslücke keine Auswirkung auf die Wahl haben: „Was eine mögliche Aufhebung betrifft, so gehe ich davon aus, dass mit den getroffenen und noch zu setzenden Maßnahmen hier keinerlei Sorge zu bestehen hat.“

Ermittlungen gegen Journalisten

Indes ermittelt das Vorarlberger Landeskriminalamt gegen jene Journalisten, die aus Recherchegründen versucht haben, Wahlkarten mit falscher Passnummer zu beantragen. Das bestätigte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Dienstag vor dem Ministerrat. In den Befürchtungen, durch die Angabe einer falschen Identität gebe es eine weitere Sicherheitslücke, sieht er ein „Nullum“, wie er sagte.

Mehrere Journalisten hatten versucht, bei der Wahlkartenbestellung im Internet eine falsche Passnummer anzugeben. Abgeschickt worden sei der Antrag allerdings nicht, bestätigte auch das Innenministerium. Dennoch werde in solchen Fälle das Landeskriminalamt automatisch aktiv, hieß es weiter. Wäre nämlich ein solcher Antrag auch abgeschickt worden, könnte es sich um eine kriminelle Handlung aufgrund der Angabe einer falschen Identität handeln.