Der Winter hat in Vorarlberg Einzug gehalten

In großen Teilen Vorarlbergs hat am Sonntag der Winter Einzug gehalten. Am Arlberg sind die Schneeräum-Fahrzeuge im Einsatz, aber auch in Teilen des Oberlandes ist der Boden weiß gezuckert.

Sendungshinweis: „Vorarlberg heute“, 6.11.2016, ORF2

Der erste Schnee in diesem Winter hat in Tirol auf der Brenner-Autobahn ein Verkehrs-Chaos ausgelöst. Auf der Schnee-Fahrbahn sind viele LKW und Autos hängen geblieben - mehr dazu in tirol.ORF.at. Auch in den höheren Teilen Vorarlbergs hat es geschneit: 15 Zentimeter am Arlberg, 20 in Laterns-Gapfohl. Zu größeren Behinderungen oder Verzögerungen kam es am Sonntag aber nicht. Schneekettenpflicht bestand am Arlbergpass, der Silvretta-Hochalpenstraße und für LKW am Bödele. Die Schneegrenze lag den Tag über in Vorarlberg bei 500 bis 800m Höhe.

Winterlich soll es auch weitergehen. Laut der ASFINAG sind alle 43 Autobahnmeistereien in ganz Österreich mit rund 1.200 Mitarbeitern auf den ersten Wintereinbruch vorbereitet. Dennoch seien bei starken Schneefällen auch auf Autobahnen und Schnellstraßen teilweise winterliche Fahrbahnverhältnisse nicht auszuschließen, so die ASFINAG.