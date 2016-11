Neue Schule Edlach - Verkehrsfrage ungelöst

Rechtzeitig zu Schulbeginn ist die neue Volksschule Edlach in Dornbirn fertiggeworden. Nach wie vor ungelöst ist die Verkehrsfrage, die schon zu Zeiten des alten Schulgebäudes ein Problem war.

Knapp 300 Schüler sowie die Lehr- und Betreuungspersonen haben im September die neuen Räumlichkeiten bezogen. Zehn Millionen Euro hat die Stadt Dornbirn in den Neubau investiert, der nach modernsten baulichen und pädagogischen Ansätzen errichtet wurde.

Der Verkehr vor der Schule bereitet aber nach wie vor Schwierigkeiten. Mehrere Schreiben von Direktorin Sabine Bader blieben bis dato erfolglos. Aus ihrer Sicht ist die Stadt gefragt, eine Lösung für das kleine Sträßchen zu finden, das an der Schule vorbeiführt. Sie wolle nicht, dass zuerst etwas passieren müse, bevor man handle, sagte sie gegenüber dem ORF Vorarlberg. Aber auch die Eltern sieht sie in der Pflicht: Manche wollten ihr Kind bis direkt vor die Schule und am liebsten noch bis in die Schule hinein fahren, so die Direktorin.

Im Beitrag von Dorothea Schertler sehen Sie SchülerInnen, Direktorin Sabine Bader, Lehrerin Heidi Flatschacher, Elternvertreterin Waltraud Gmeiner-Monehar, Lehrerin Beate Saettini, Projektleiter Thomas Gamper, Architekt Peter Nußbaumer von Dietrich Untertrifaller Architekten und Elternvertreterin Gabriele Mair.

Ernegieeffizienz und gutes Klima

Großer Wert wurde beim Schulneubau auf Energieeffizienz gelegt: Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage, die Turnhalle wird mit LED-Licht beleuchtet, generell ist das Haus mit Tageslicht durchflutet und bietet deshalb ein angenehmes Luft- und Raumklima.