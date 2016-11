Ländle-Firma will Londoner Gleise beheizen

Die Firma Weider Wärmepumpen setzt ihre Wärmepumpen-Technologie auch für Gleisheizungsanlagen ein. Jetzt winkt ein Großauftrag in London, berichtet die Wirtschaftspresseagentur (WPA).

2012 ist die Weider Wärmepumpen GmbH in den neuen Geschäftsbereich eingestiegen und hat die Technologie unter anderem im St. Petersburg in der Russischen Föderation erfolgreich eingesetzt. Auch die Deutsche Bahn beliefert Weider mit den neuartigen Gleisheizungsanlagen, mit der Schweizer Bahn sei man in Kontakt.

Den bislang größten Auftrag könnte die Vorarlberger Firma aber demnächst im Vereinigten Königreich an Land ziehen. Das Mülheimer Planungsbüro Triple-S, das von Weider beliefert wird, biete dem Zughersteller Bombardier Gleisheizungsanlagen für ein neues Zugwartungsdepot an. „Das wäre im Falle eines Zuschlages der größte Auftrag für uns in diesem Bereich“, sagte der geschäftsführenden Gesellschafter Lucas Rupp der WPA.

Geringerer Stromverbrauch

Die Gleisheizungsanlagen auf Wärmepumpen-Basis schützen die Weichen bei Bahngleisen vor dem Einfrieren und vor Funktionsausfällen. Sie ersetzen damit herkömmliche Systeme, die die Gleise mit Strom beheizt haben. Zwar sind sie in der Anschaffung teurer, der Stromverbrauch ist laut Weider aber um 75 Prozent niedriger als bei anderen Systemen.