Sieben Personen bei Autobahnunfall verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn im Ortsgebiet Schlins sind am Mittwochnachmittag sieben Personen verletzt worden. Insgesamt waren drei Autos in den Unfall verwickelt.

Am Mittwochnachmittag staute es sich auf der Walgautobahn vor der Ausfahrt Nenzing. Eine 48-jährige Autolenkerin, die mit ihrem 59-jährigen Beifahrer in Fahrtrichtung Tirol unterwegs war, bemerkte das Stauende nicht und fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen das Auto einer 32-Jährigen, die mit ihrer Mutter und ihren zwei Kindern ebenfalls auf der rechten Fahrspur in Richtung Tirol unterwegs war. Das Auto der 32-Jährigen prallte daraufhin gegen das Auto eines 75-jährigen Mannes, der auf der Überholspur unterwegs war.

Alle am Unfall beteiligten Personen wurden verletzt und ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war bis zur Bergung der Fahrzeuge um 17.55 Uhr nur erschwert passierbar. Es entstand ein Rückstau bis zur Auffahrt Frastanz.