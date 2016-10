Zwei abgetrennte Finger nach Arbeitsunfällen

Im Bezirk Dornbirn haben sich am Montag zwei Männer bei Arbeitsunfällen schwere Verletzungen zugezogen. In beiden Fällen wurde ihnen jeweils ein Finger abgetrennt.

In einer Firma in Hohenems war ein 41-jähriger Mann am Vormittag mit Arbeiten an einer Kreissäge beschäftigt. Dabei geriet er mit einer Hand in das laufende Sägeblatt, wodurch ihm der Zeigefinger abgetrennt wurde. Zudem zog sich der Arbeiter erhebliche Schnittverletzungen am Ring- und Mittelfinger zu. Der Mann wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hohenems eingeliefert.

Mit Ehering an Lkw hängen geblieben

Auch in Dornbirn verlor ein 41-Jähriger einen Finger. Der Lkw-Fahrer befand sich am frühen Abend auf der Ladefläche eines Fahrzeugs. Beim Heruntersteigen hielt sich der Mann an der Ladebordwand fest. Dabei blieb er mit seinem Ehering hängen. Aufgrund des Schwungs beim Heruntersteigen, wurde dem Mann der Ringfinger zur Gänze abgerissen. Der Verletzte musste mit der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden.