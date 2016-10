Viele tödliche Unfälle in Bregenz: Warum?

Vier von zehn tödlichen Verkehrsunfällen ereignen sich nach Angaben des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) im Bezirk Bregenz. Dieser regt nun eine Ursachen-Analyse an, um Gründe für diese Häufung herauszufinden.

In den vergangenen viereinhalb Jahren kamen in Vorarlberg 77 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben - so der VCÖ unter Berufung auf Daten der Statistik Austria. Auffallend: Allein 32 Todesopfer waren im Bezirk Bregenz zu beklagen, das sind rund 40 Prozent der im Straßenverkehr tödlich Verunglückten.

Zum Vergleich: Im Bezirk Bludenz waren im Untersuchungszeitraum 16 Todesopfer zu beklagen, im Bezirk Feldkirch 15 und im Bezirk Dornbirn 14.

Unklarheit über Ursachen

Über die Ursache für die Unfallhäufung im Bezirk Bregenz herrsche Unklarheit, so Christian Gratzer vom VCÖ. Die üblichen Hauptursachen wie zu hohes Tempo, Alkohol am Steuer oder Unachtsamkeit durch Handy am Steuer alleine könnten die Häufung nicht erklären.

Gratzer regt daher an, dass Land, Gemeinden und Asfiang eine genaue Unfall-Analyse für den Bezirk Bregenz erstellen lassen. Auch die Polizei kann sich auf Nachfrage des ORF Vorarlberg die Häufung im Bezirk Bregenz nicht erklären.

